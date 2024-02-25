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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 11:22

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Geçtiğimiz ay 60'ına basan Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıktı. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı. Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katıldı. İşte annesi Hülya Avşar gibi 10 parmağında 10 marifet olan ve spora düşkünlüğü ile bilinen Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı...

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Kaya Çilingiroğlu yanına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya'yı alıp Tayland'a uçtu. Keyfi yerinde olan Kaya Çilingiroğlu, çocuklarıyla geçirdiği güzel vakitleri paylaşmayı da ihmal etmedi...

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Geçtiğimiz ay 60'ına basan Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıktı.

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Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevdi.

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland tatilden paylaştı... Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı!

Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katıldı.

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