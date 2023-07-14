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Haberler Galeri Keloğlan'ın Fatma'sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam'ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusuymuş!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:36

Keloğlan'ın Fatma'sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam'ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusuymuş!

Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde rol alan Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş? Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

Keloğlan’ın Fatma’sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam’ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusuymuş!

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Keloğlan’ın Fatma’sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam’ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusuymuş!

"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlı güzeli Fatma meğer yıllardır izlediğimiz sevilen oyuncuymuş.

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Keloğlan’ın Fatma’sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam’ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusuymuş!

Yeşilçam'ın efsanevi eseri Keloğlan filmi yeniden gündeme geldi. Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sını görenler şok oluyor.

Keloğlan’ın Fatma’sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam’ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusuymuş!

Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu!

Keloğlan’ın Fatma’sı yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam’ın güzeli meğer Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusuymuş!

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

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