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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:14

Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Artık Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmacının karşısına çıkan 'Kurtlar Vadisi' sorusu sunucuya duygusal anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı duygulandıran o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin beğeniyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Artık Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Yarışmaya katılan Kayra Özyar isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

BEŞİNCİ SORUDA KURTLAR VADİSİ SORUSU ÇIKTI

Yarışmacının beşinci soruda karşısına, "43. Bölümde vuruldu, 45. Bölümde öldü" diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran Kurtlar Vadisi sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

OKTAY KAYNARCA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Soruyu yarışmacıya okuyan ünlü sunucu Oktay Kaynarca, duygusal anlar yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı duygulandıran soru! İşte Milyoner'e damga vuran o an!

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