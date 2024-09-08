Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı şaşırttı! Henüz ikinci soruda…

ATV’nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından ‘Kim Milyoner Olmak İster’, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Artık Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ‘Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Tuğçe Türk isimli yarışmacı, heyecanına yenilerek henüz ikinci soruda yanlış cevap verdi ve ünlü sunucuyu oldukça şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşırtan o cevap!