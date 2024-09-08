Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran soru! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV’nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından ‘Kim Milyoner Olmak İster’, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Artık Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ‘Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmacının karşısına çıkan ‘Kurtlar Vadisi’ sorusu sunucuya duygusal anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı duygulandıran o soru!