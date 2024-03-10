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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi
Giriş Tarihi: 10.03.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:49

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mehmet Çağrı Uğur, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda karşısına 'Ayet' sorusu çıktı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı verdiği cevap sonrası pişmanlık duydu. Soru ve doğru cevabı sonrası ünlü sunucu ve yarışmacı arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur, başarılı performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

Yarışmacının karşısına 300 bin TL'lik soruda, "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ

Yarışmacı bir an heyecanına yenik düştü ve 'D- Bakara' suresi cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Ayet' sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘yerinize ben geçeyim’ sözü tebessüm ettirdi

"KEŞKE BİRAZ DAHA DÜŞÜNSEYDİM"

Doğru cevap 'C- Rahman' olduğunu gören yarışmacı büyük pişmanlık duydu. Yarışmacı, "Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim" ifadelerini kullandı.

TEBESSÜM ETTİREN DİYALOG!

Doğru cevap sonrası yarışmacının ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.

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