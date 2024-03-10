Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mehmet Çağrı Uğur, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda karşısına ‘Ayet’ sorusu çıktı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı verdiği cevap sonrası pişmanlık duydu. Soru ve doğru cevabı sonrası ünlü sunucu ve yarışmacı arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!