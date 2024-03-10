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Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı!

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı!

10.03.2024 | 22:02

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Aslıhan Arslan, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda karşısına Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacı, hızlı cevap vererek büyük risk aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o anlar!

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