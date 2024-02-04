Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:48
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 'in oğlu Kurt Efe jimnastiğe başladı. Başak Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini mest etti. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yeni videosuna beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ çifti zaman zaman oğulları Kurt Efe'yi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Son olarak, Başak Dizer, sarı saçlı oğlu Kurt Efe'nin spor yaptığı anları paylaştı. Eğlenceli videoya adeta yorum yağdı.