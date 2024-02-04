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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:48

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 'in oğlu Kurt Efe jimnastiğe başladı. Başak Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini mest etti. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yeni videosuna beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ çifti zaman zaman oğulları Kurt Efe'yi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Son olarak, Başak Dizer, sarı saçlı oğlu Kurt Efe'nin spor yaptığı anları paylaştı. Eğlenceli videoya adeta yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı... Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin spor yatığı anları sosyal medya hebasından paylaştı. Başak Dizer'in Kur Efe'li paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Kurt Efe'nin eğlenceli anları...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylamıları ilgi odağı oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin bir pozu...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in sarı saçlı oğlu Kurt Efe spora başladı! Kurt Efe’nin eğlendiği anlar sosyal medya damga vurdu!

KURT EFE SPORA BAŞLADI

Son olarak Başak Dizer'in paylaşımında Kurt Efe'nin kocam olduğunu gördük… Spora başlayan Kurt Efe'nin upuzun sarı saçları dikkat çekti.

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