Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe, tatlılığıyla Maşallah dedirtti | Video
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu Kurt Efe'nin spor salonunda oyun oynadığı anlar, annesi Başak Dizer tarafından paylaşıldı. Minik Kurt Efe'nin tatlı halleri, izleyenlere Maşallah dedirtti.
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