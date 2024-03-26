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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 19:41

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı. Yoğun tempo sonrası ailesiyle dinlenmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden oğluyla çekildiği pozlarıyla kalpleri ısıttı. Bugün ise Tatlıtuğ ailesi İstanbul'a döndü. Başak Dizer, havalimanında oğlu Kurt Efe'yle pozunu sosyal medyada paylaştı. Başak Dizer paylaşımında oğlunun elini bir an olsun bile bırakmadı. İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin sevimli halleri!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatı ve mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda bu mutluluklarını Kurt Efe isimli oğullarıyla taçlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

DUBAİ TATİLİNE ÇIKTILAR

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

BU KEZ DE BAŞAK DİZER PAYLAŞTI

Tatlıtuğ buradan oğluyla yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. Bugün ise Başak Dizer'in paylaşımı kalpleri ısıtmayı başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

OĞLUYLA EĞLENCELİ ANLARI

Dubai'den İstanbul'a dönen ünlü çiftten Başak Dizer, havalimanında oğlu Kurt Efe'yle pozunu sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

OĞLUNUN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI!

Başak Dizer paylaşımında oğlunun elini bir an olsun bile bırakmadı. O anlar takipçilerin beğenisini kazandı.

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