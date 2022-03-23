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Haberler Galeri Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:50

Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, meslektaşı Selen Görgüzel ile 2013 yılında Roma'da evlenmişti. Zaman zaman boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçen günlerde evliliklerine nokta koydu. Anlaşmazlıklarını çözemeyen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 9 yıllık evliliklerini 10 dakikada sonlandırdı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin Tl'lik otomobil ise çok konuşulmuştu. Ancak boşanmanın detayları bambaşka çıktı! İşte o bilinmeyen detaylar...

Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü tek celsede bitirmişti.

Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

'Anlaşmalı' olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti.

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Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

İddialara göre Hamdi Alkan, mal protokolü gereği eski eşine New York'taki dairesini ve bir adet "lüks" Otomobil vermişti.

Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

Önceki gün "lüks" otomobil olarak adı geçen aracın, 2005 model bir Peugot 206 olduğu öğrenilmişti. "Değeri yaklaşık 90 bin lira olan bu otomobilin neresi lüks?" diye sorulmuştu.

Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

Öte yandan Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2014 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu.

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