Meğer gerçek bambaşkaymış! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanmasının perde arkası ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
10:50
Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, meslektaşı Selen Görgüzel ile 2013 yılında Roma'da evlenmişti. Zaman zaman boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçen günlerde evliliklerine nokta koydu. Anlaşmazlıklarını çözemeyen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 9 yıllık evliliklerini 10 dakikada sonlandırdı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin Tl'lik otomobil ise çok konuşulmuştu. Ancak boşanmanın detayları bambaşka çıktı! İşte o bilinmeyen detaylar...