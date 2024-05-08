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Haberler Galeri Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 22:09

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sadece sosyal medya paylaşımıyla değil, aynı zamanda yer aldığı projelerle de adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen bu kez bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı. Ünlü oyuncu dans partneriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dansıyla herkesi büyüleyen Melis Sezen, bu anları sosyal medyada paylaştı. İşte Melis Sezen'in o dans şovu!

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

DANS YARIŞMASINA KATILDI

Ünlü oyuncu Melis Sezen bu kez bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı.

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Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Ünlü oyuncu dans partneriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN DANS ŞOVU!

Dansıyla herkesi büyüleyen Melis Sezen, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

İşte Melis Sezen'in o dans şovu!

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