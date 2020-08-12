Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

Arsenalli yıldız Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe, minik kızları Eda geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye gelmişti. Çeşme'de sahip oldukları evi 10 milyon TL'ye yenileyen Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti tatillerini burada geçiriyor.