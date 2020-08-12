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Haberler Galeri Mesut Özil "Küçük prensesim" dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

"Küçük prensesim" dediği kızı ile paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

Arsenalli yıldız ile oyuncu eşi , minik kızları Eda geçtiğimiz günlerde tatil için 'ye gelmişti. Çeşme'de sahip oldukları evi 10 milyon TL'ye yenileyen çifti tatillerini burada geçiriyor. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Eda ile yaptıkları paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldular. "Küçük prensesimle ilk tatil" notunu düştüğü ile yaptığı paylaşım büyük beğeni toplarken Amine Gülşe'nin de aynı pozu hesabından paylaşması dikkat çekti. ile verdiği poza "Babamız böyle post yaparsa Anne de eksik kalmaz" notunu düştü. İşte 'in minik kızları Eda ile paylaşımları...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:12
Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

Arsenalli yıldız ile oyuncu eşi , minik kızları Eda geçtiğimiz günlerde tatil için 'ye gelmişti. Çeşme'de sahip oldukları evi 10 milyon TL'ye yenileyen çifti tatillerini burada geçiriyor.

Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran ile kızları Eda ile yaptıkları paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldular.

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Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

"Küçük prensesimle ilk tatil" notunu düştüğü 'in kızı Eda ile yaptığı paylaşım büyük beğeni toplarken 'nin de aynı pozu hesabından paylaşması dikkat çekti.

Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

İşte ve 'in minik kızları Eda ile paylaşımları...

Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

kızı Eda ile verdiği poza "Babamız böyle post yaparsa Anne de eksik kalmaz" notunu düştü.

Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!
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Mesut Özil Küçük prensesim dediği kızı ile tatil pozu paylaştı! Mesut Özil'i kıskanan Amine Gülşe de kızı Eda ile aynı pozu verdi!

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