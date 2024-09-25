Giriş Tarihi: 25.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
18:50
Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!
90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İstanbul Kozyatağı'nda sahnede fenalaşan Metin Arolat'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sanat camiasını üzüntüye boğan Metin Arolat'ın yeni görüntüleri magazin gündeminde bugün yer aldı. İşte ölümüyle herkesi hüzne boğan Metin Arolat'ın ölüm anı görüntüleri!