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Haberler Galeri Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:50

Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İstanbul Kozyatağı'nda sahnede fenalaşan Metin Arolat'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sanat camiasını üzüntüye boğan Metin Arolat'ın yeni görüntüleri magazin gündeminde bugün yer aldı. İşte ölümüyle herkesi hüzne boğan Metin Arolat'ın ölüm anı görüntüleri!

Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

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Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

ÖLÜM ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Sahnede fenalaşan Metin Arolat'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

İşte Metin Arolat'ın ölüm anı görüntüleri!

Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte Metin Arolat’ın o anları!

İşte Metin Arolat'ın ölüm anı görüntüleri!

SON DAKİKA