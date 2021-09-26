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Haberler Galeri Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...
Giriş Tarihi: 26.09.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 12:16

Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile Antalya'da tatilde. Geçtiğimiz günlerde yakın dostları Murat Dalkılıç'ın konserinde boy gösteren çift romantik halleri ile düşman çatlatmıştı. Murat Dalkılıç ve Zeynep Bastık da konserleri bitince soluğu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yanında aldı. Birlikte zaman geçiren arkadaşlardan Neslihan Atagül ile Murat Dalkılıç'ın jet ski şovu sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın paylaştığı videoda Neslihan Atagül'ün gaza basmasıyla denize düştüğü anlar takipçilerini güldürdü. İşte Neslihan Atagül'ün yakın dostu Murat Dalkılıç'ın tüm karizmasını bir anda yok ettiği gülümseten video...

Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile Antalya'da tatilde. Geçtiğimiz günlerde yakın dostları Murat Dalkılıç'ın konserinde boy gösteren çift romantik halleri ile düşman çatlatmıştı.

Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Murat Dalkılıç ve Zeynep Bastık da konserleri bitince soluğu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yanında aldı.

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Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Birlikte zaman geçiren arkadaşlardan Neslihan Atagül ile Murat Dalkılıç'ın jet ski şovu sosyal medyaya damga vurdu.

Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın paylaştığı videoda Neslihan Atagül'ün gaza basmasıyla denize düştüğü anlar takipçilerini güldürdü.

Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

İşte Neslihan Atagül'ün yakın dostu Murat Dalkılıç'ın tüm karizmasını bir anda yok ettiği gülümseten video...

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