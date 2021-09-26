Neslihan Atagül jet ski ile gaza bastı arkasındaki Murat Dalkılıç denizi boyladı! Güldüren anları böyle paylaştılar...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile Antalya'da tatilde. Geçtiğimiz günlerde yakın dostları Murat Dalkılıç'ın konserinde boy gösteren çift romantik halleri ile düşman çatlatmıştı. Murat Dalkılıç ve Zeynep Bastık da konserleri bitince soluğu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin yanında aldı. Birlikte zaman geçiren arkadaşlardan Neslihan Atagül ile Murat Dalkılıç'ın jet ski şovu sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın paylaştığı videoda Neslihan Atagül'ün gaza basmasıyla denize düştüğü anlar takipçilerini güldürdü. İşte Neslihan Atagül'ün yakın dostu Murat Dalkılıç'ın tüm karizmasını bir anda yok ettiği gülümseten video...