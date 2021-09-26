Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Antalya’da tatilde. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı. Neslihan Atagül, önceki gün jet ski ile tur atmak istedi. Murat Dalkılıç da oyuncunun arkasına bindi. Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül’ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Antalya'da tatilde. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı. Neslihan Atagül, önceki gün jet ski ile tur atmak istedi. Murat Dalkılıç da oyuncunun arkasına bindi. Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül'ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.