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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu
Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 08:49

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. "Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, çiftinin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Çiftin 4 milyonluk düğününe ise Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç’un ayakkabıları damga vurdu

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç’un ayakkabıları damga vurdu

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç’un ayakkabıları damga vurdu

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç’un ayakkabıları damga vurdu

Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğüne Oğuzhan Koç’un ayakkabıları damga vurdu

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

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