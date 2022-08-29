Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğünden çarpıcı görüntüler | Video
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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. "Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, çiftinin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.