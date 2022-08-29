Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! Demet Özdemir’in gelinliği sosyal medyada olay oldu | Video

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.