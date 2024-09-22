Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

"TOPLUM OLARAK PASİF KALAMAYIZ"

İspanyol aktör, "Toplum olarak bu tür saldırıların karşısında pasif kalamayız. Hepimiz orada olup bitenlerin mağduruyuz ve bu suçları söyleme zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Toplum, İsrail'e yönelik eleştirinin antisemitizmle, Hamas'a yönelik eleştirinin ise İslamofobi ile hiçbir ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyor" diye konuştu.