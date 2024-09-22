Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:29

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

Penelope Cruz'un eşi ünlü oyuncu Javier Bardem, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İspanya'nın San Sebastian şehrinde düzenlenen film festivalibde 'Donostia' ödülünü alan Javier Bardem, törenin ardından Gazze ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Netanyahu tüm insanlığa karşı suç işliyor' diyen ünlü oyuncu, uluslararası organizasyonların harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. İşte ünlü oyuncu Javier Bardem'in İsrail'e tepki dolu o açıklaması!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

Ünlü oyuncu Javier Bardem, İspanya'nın en önemli sinema festivali olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde aldığı "Donostia Ödülü"nün sahibi oldu.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ünlü oyuncu düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

"SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR"

Javier Bardem, İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri eleştirerek, "Gazze'de olanlar kabul edilemez, korkunç ve insanlık dışı suçlar işleniyor. İsrail tarihinin en radikal hükümeti, insanlığa karşı savaş suçları işliyor. Hamas'ın acımasız saldırıları, Filistin halkının maruz kaldığı ağır cezayı haklı çıkaramaz. Çatışmanın sona erdirilmesi için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Hamas'ın dışarıda bırakıldığı başka aktörlerle müzakereler yapılmalıdır" dedi.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze'de insanlık dışı suçlar işleniyor!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

"TOPLUM OLARAK PASİF KALAMAYIZ"

İspanyol aktör, "Toplum olarak bu tür saldırıların karşısında pasif kalamayız. Hepimiz orada olup bitenlerin mağduruyuz ve bu suçları söyleme zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Toplum, İsrail'e yönelik eleştirinin antisemitizmle, Hamas'a yönelik eleştirinin ise İslamofobi ile hiçbir ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyor" diye konuştu.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

AYAKTA ALKIŞLANDI

Donostia Ödülü'ne geçen yıl layık görülen ancak o dönemde ABD'deki sinema sanatçılarının grevine destek verdiğinden ödülünü bugün alabilen Bardem, "dünyada tüm yaşananları görüp kutlama yapmanın mümkün olmadığını" ifade etti. Bardem'in bu sözleri, salondaki gazeteciler ve diğer katılımcılarca alkışlandı.

SON DAKİKA