Video Dünya Batı Şeria'da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video
Batı Şeria'da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video

Batı Şeria'da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video

20.09.2024 | 09:22

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından attı.

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