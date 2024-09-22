Video Magazin Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!
Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem: Gazze’de insanlık dışı suçlar işleniyor!

22.09.2024 | 20:11

Penelope Cruz’un eşi ünlü oyuncu Javier Bardem, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İspanya’nın San Sebastian şehrinde düzenlenen film festivalibde ‘Donostia’ ödülünü alan Javier Bardem, törenin ardından Gazze ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. ‘Netanyahu tüm insanlığa karşı suç işliyor’ diyen ünlü oyuncu, uluslararası organizasyonların harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. İşte ünlü oyuncu Javier Bardem’in İsrail’e tepki dolu o açıklaması!

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