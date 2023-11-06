Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:40

Oyuncu Deniz Uğur Gazze'deki zulme karşı paylaşımlarına devam ediyor! "İblis işini soğukkanlı yapar"

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan İsrail dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye de dahil birçok ülkede, İsrail ürünleri ve İsrail ordusunu mali olarak destekleyen uluslararası şirketlerin ürünleri boykot ediliyor. Dünya ülkelerine, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna göz yummaları için çağrılarda bulunuluyor. Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseliyor. Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri İngilizce paylaşımlarda bulunan Türk oyuncu Deniz Uğur, son olarak katil İsrail'e seslendi! Deniz Uğur, İngilizce olarak yayınladığı mesajla ''Kendinizi o kadar net bir şekilde deşifre ettiniz ki, dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi...