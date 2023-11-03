Oyuncu Deniz Uğur'dan Filistin'e destek "Birlik olun" | Video
Katil İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseliyor. Büyük kitlelere erişebilen ünlü isimler de katliama dur çağrısında bulunuyor. Türk oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden oldu. Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri ingilizce paylaşımlarda bulunan Deniz Uğur, son olarak yine tüm dünyaya seslendi. Deniz Uğur, ingilizce olarak yayınladığı mesajla insanları yapılan zulme karşı birlik olmaya davet etti.
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