Giriş Tarihi: 20.07.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
16:40
Oyuncu Melis Sezen kırmızı bikinisi ile yaktı geçti! Denizin ortasındaki platformda olay pozlar!
'Sadakatsiz' dizisindeki 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen bu kez tatil pozlarıyla hayran bıraktı. Melis Sezen'in kırmızı bikinili halleri sosyal medyayı yaktı geçti. Denizin ortasında bir platformda güneşlenirken pozlarını paylaşan Melis Sezen'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları...