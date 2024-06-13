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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 13.06.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 20:55

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Bir programa konuk olan Tanyeli gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Tanyeli, "Dostlarımın maddi-manevi desteklerini asla inkar edemem" dedi. İşte Tanyeli'nin o açıklamaları!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

Tanyeli yakın arkadaşlarının kendisini bu süreçte yalnız bırakmadığını anlatarak, "Mesela Sibel Can başından beri arıyor. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Muazzez Ersoy, Demet Akalın, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü dostum... Hiç kimsenin bir mecburiyeti yok. 35 yıldır sektördeyim, hiç kimseyi bu kadar bir görmemiştim." dedi.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Tanyeli, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

"İLK DEFA ALAN EL OLDUM! AĞIRIMA GİDİYOR!"

Tanyeli, "Dostlarımın maddi-manevi desteklerini asla inkar edemem. Allah bin razı olsun. Ama bu durum ağrıma gidiyor. Hep veren eldim, ilk defa alan el oldum. Bu benim için öyle zor ki…" ifadelerini kullandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti.Tanyeli, son olarak Nişantaşı'nda modacısıyla görüntülendi.

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