Giriş Tarihi: 13.06.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
20:55
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşları içinde anlattı! Tanyeli: Bu durum benim ağrıma gidiyor…
Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Bir programa konuk olan Tanyeli gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Tanyeli, "Dostlarımın maddi-manevi desteklerini asla inkar edemem" dedi. İşte Tanyeli'nin o açıklamaları!