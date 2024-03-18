Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
10:52
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız
Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Tanyeli'ye son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de destek geldi. Tanyeli'ye Fenerbahçe Spor Kulübü tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi. O anları yayımlayan Tanyeli, yaşadığı mutluluğu; "Moralimi yerlerden göklere çıkardınız. Çok duygulandım, çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.