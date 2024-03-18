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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:52

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Tanyeli'ye son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de destek geldi. Tanyeli'ye Fenerbahçe Spor Kulübü tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi. O anları yayımlayan Tanyeli, yaşadığı mutluluğu; "Moralimi yerlerden göklere çıkardınız. Çok duygulandım, çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den Fenerbahçe’ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli'ye son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü mora verdi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den Fenerbahçe’ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den Fenerbahçe’ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

Fenerbahçeli Tanyeli, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

Bugünün en güzel mutluluğu, motivasyonu oldu benim için. Çocukluğumdan aşkım canım Fenerbahçem... Koca yürekli takım formayı imzalayıp yollamışlar. Bugün bu büyük sürprize çok duygulandım. Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne, çok teşekkür ederim. An içinde ne ağrım kaldı ne sızım... Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız. Ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den Fenerbahçe’ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

Geçen günlerde hastalık süreciyle alakalı konuşan Tanyeli bu süreçte en çok şaşırdığı durumları şu şekilde ifade etti, "Herkesin kendisine göre sıkıntısı, maddi mücadelesi var. Ama öyle bir bütünlük oldu ki...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den Fenerbahçe’ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

Mesela Sibel Can başından beri arıyor. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Muazzez Ersoy, Demet Akalın, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü dostum... Hiç kimsenin bir mecburiyeti yok. 35 yıldır sektördeyim, hiç kimseyi bu kadar bir görmemiştim.

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