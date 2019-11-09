Podyumların aranan ismiydi... 60 yaşındaki 'Mankenler Kralı' Engin Koç'u görenler tanımakta zorlanıyor!

Bir dönem podyumların tozunu attıran, oyunculuk kariyeri de olan Engin Koç şimdilerde mütevazı bir yaşam sürüyor. Eski manken Engin Koç, 16 yaşında mankenliğe başlamış ve 17 yaşında iken 1976 yılında Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner, Sezen Cumhur Önal'ın jüri üyesi olduğu Saklambaç Gazetesi'nin 'Mankenler Kralı' yarışmasına katılarak birinci seçilmiştir. Uzun yıllar mankenlik yapan Engin Koç dönemin sevilen dizilerinde oyunculukta yapmıştır. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşan kuran Engin Koç 2011 yılında hayatımın aşkı dediği Pınar Kıvrak ile evlendi. Daha önce iki kez evlenip boşanan Koç'un eski eşleri yabancı uyrukluydu. Ardından, 2009 yılında internette tanıştığı turizmci ve oyuncu Pınar Kıvrak ile 29 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Burga adında bir oğlu olan Engin Koç, 53 yaşında baba olması ile çok konuşulmuştu. Şimdi ailesi ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan eski manken Engin Koç bir röportajında ''Bir telefonun yok. Sana bir telefon hediye edelim.' dedikleri zamanlar oldu. Bir telefona film çektiğimi biliyorum. Evde hala bekleyen karşılıksız çeklerim var. Para enerjisi güzel bir şey ama benimle olmadı. Ben doğayla iç içe olan, günlük yaşayan biriyim. Benim para hırsım yoktu. Parası çok olandan çok daha iyi yaşadım." demişti. Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Engin Koç son olarak eşi ve oğlu ile görüntülenmiş ve oğlunun manken olmasını istemediğini söylemişti. İşte eski manken Engin Koç'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...