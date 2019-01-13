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' 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekilen 'Recep İvedik 6' filminin tamamlanmasının ardından, bölgeye hatıra olarak bırakılan bungalov evler şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkıldı

DHA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 14:04
'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı

'ın, ´ serisinin altıncı filminde, uçağın Afrika´nın ıssız bölgesine düşmesi sonrası başından geçen maceraların beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimleri, Karacabey´deki Longoz Ormanları´nda gerçekleştirildi.

'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı

Bunun için, Longoz´da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL harcama yapıldı, çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ancak, Bursa'da etkili olan aşırı yağış bungalovları da etkiledi. Kar yağışı ve yağmurun ardından, bungalov evler yıkılarak, kullanılamaz hale geldi.

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'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı

`Tüm Filmler Seyirci Rekoru´ listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar´ın seride yer alan 4 yapımı bulunuyor. ` 6´ filmi 2019'un Şubat ayında vizyona girecek.

'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı
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'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı
'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı
'Recep İvedik 6' filmindeki bungalov evler yıkıldı
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