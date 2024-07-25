Giriş Tarihi: 25.07.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
18:32
Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası
Ünlü şarkcıı Ceylan sadece sesiyle, albümleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerin başında geliyor. Şarkıcı Ceylan, son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle de gündeme oturdu. Ancak ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir haberle gündemde! Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki süper lüks villasını ve buradan pozlarını paylaştı. İşte Ceylan'ın manzarasıyla herkesi büyüleyen o villası!