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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası
Giriş Tarihi: 25.07.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:32

Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Ünlü şarkcıı Ceylan sadece sesiyle, albümleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerin başında geliyor. Şarkıcı Ceylan, son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle de gündeme oturdu. Ancak ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir haberle gündemde! Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki süper lüks villasını ve buradan pozlarını paylaştı. İşte Ceylan'ın manzarasıyla herkesi büyüleyen o villası!

Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Ünlü şarkıcı Ceylan, albümleriyle ve sesiyle aynı zamanda yaptırdığı estetiklerle de sık sık gündeme gelen isimlerden. Ancak Ceylan şimdilerde Bodrum'daki eviyle gündeme geldi.

Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitmişti. Şarkıcı Ceylan şimdi de ayağının tozuyla soluğu Bodrum'da aldı.

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Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı.

Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası beğeni topladı.

Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

İşte 40 yıldır camiada olan ve Ceylan'ın Bodrum'daki villası...

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