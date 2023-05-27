Şarkıcı Eva Benir'e kötü haber! "Sığır" sözü hakaret sayılmadı!

"PARASI DA BİTMİYOR, KULAĞIM..." HAKARETİ

Ünlü şarkıcı, Facebook üzerinden Mesut A. isimli takipçisinin videosuna yaptığı yorumda "Az kaldı, az kaldı takipten çıkacağım. Tüm rap sayfalarının hepsine reklam vermiş sığır ya. Parası da bitmiyor, kulağım ... ya" diyerek hakaret ettiğini belirtti.