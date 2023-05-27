Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
07:04
Şarkıcı Eva Benir'e kötü haber! "Sığır" sözü hakaret sayılmadı!
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir, sosyal medya hesabında yayınladığı videosuna yorum yapan takipçisini şikayet etti. Takipçinin, "Az kaldı takipten çıkacağım. Rap sayfalarının hepsine reklam vermiş sığır ya. Parası da bitmiyor, kulağım ... ya" yorumuyla ilgili savcılık, "isim zikredilmedi, şahsına yönelik olduğu anlaşılmadı" diyerek suç oluşmadığını ifade etti. Şarkıcı Eva Benir'e yönelik "hakaret" soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.