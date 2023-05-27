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Haberler Galeri Şarkıcı Eva Benir'e kötü haber! "Sığır" sözü hakaret sayılmadı!
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:04

Şarkıcı Eva Benir'e kötü haber! "Sığır" sözü hakaret sayılmadı!

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir, sosyal medya hesabında yayınladığı videosuna yorum yapan takipçisini şikayet etti. Takipçinin, "Az kaldı takipten çıkacağım. Rap sayfalarının hepsine reklam vermiş sığır ya. Parası da bitmiyor, kulağım ... ya" yorumuyla ilgili savcılık, "isim zikredilmedi, şahsına yönelik olduğu anlaşılmadı" diyerek suç oluşmadığını ifade etti. Şarkıcı Eva Benir'e yönelik "hakaret" soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.

ARZU KAYA
Şarkıcı Eva Benir’e kötü haber! Sığır sözü hakaret sayılmadı!

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir on binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabında yayınladığı bir videosunun altına yapılan yorumla soluğu savcılıkta aldı. Eva Benir avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Eva Benir’e kötü haber! Sığır sözü hakaret sayılmadı!

"PARASI DA BİTMİYOR, KULAĞIM..." HAKARETİ

Ünlü şarkıcı, Facebook üzerinden Mesut A. isimli takipçisinin videosuna yaptığı yorumda "Az kaldı, az kaldı takipten çıkacağım. Tüm rap sayfalarının hepsine reklam vermiş sığır ya. Parası da bitmiyor, kulağım ... ya" diyerek hakaret ettiğini belirtti.

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Şarkıcı Eva Benir’e kötü haber! Sığır sözü hakaret sayılmadı!

SAVCILIKTAN HAKARET TESPİTİ

Savcılık hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini ve mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olsa bile şahsına yönelik yapıldığında hakaret sayılabileceğini kaydetti.

Şarkıcı Eva Benir’e kötü haber! Sığır sözü hakaret sayılmadı!

Ancak isim zikretmeden söylenen sözlerin mağdurun şahsına yönelik olduğunun anlaşılmaması karşısında hakaret suçunun unsurlarının oluşamayacağını belirtti.

Şarkıcı Eva Benir’e kötü haber! Sığır sözü hakaret sayılmadı!

"ŞAHSINA YÖNELİK DEĞİL" TAKİPSİZLİĞİ

Eva Benir'in şikayetçi olduğu takipçisinin yaptığı yorumda isim zikretmediğinin altını çizen savcılık, Benir'in şahsına yönelik olduğunun da anlaşılmadığını kaydederek suç unsurunun oluşmadığını ifade etti.

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