Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 19:01

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. Evliliklerinde sık sık kavga ettikleri ile ilgili haberler basında yer alırken, Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz gün Paris'e uçtu. Burada Fatih Ürek'le buluşarak hasret gideren Seda Sayan buradan bir de eşiyle aşk dolu bir fotoğraf paylaştı. Paris'ten paylaşılan aşk dolu fotoğrafın ardından Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman da bu fotoğrafa yorum yapmadan geçemedi. İşte dostlukları ile örnek gösterilen Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın o paylaşımları!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Evliliklerinde sık sık kavga ettikleri ile ilgili haberler basında yer alırken, Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz gün Paris'e uçtu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Ünlü çiftten yepyeni pozlar geldi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

İŞTE O POZ! PARİS'TEN AŞK DOLU PAYLAŞIM!

Burada dargın olduğu ancak barıştığı Fatih Ürek'le buluşarak hasret gideren Seda Sayan buradan bir de eşiyle aşk dolu bir fotoğraf paylaştı.

SON DAKİKA