Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan sürpriz yorum!

Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 19:01

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. Evliliklerinde sık sık kavga ettikleri ile ilgili haberler basında yer alırken, Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz gün Paris'e uçtu. Burada Fatih Ürek'le buluşarak hasret gideren Seda Sayan buradan bir de eşiyle aşk dolu bir fotoğraf paylaştı. Paris'ten paylaşılan aşk dolu fotoğrafın ardından Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman da bu fotoğrafa yorum yapmadan geçemedi. İşte dostlukları ile örnek gösterilen Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın o paylaşımları!