Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Madalyanın takdim edildiği anlarda Seda Sayan'ın Artur'un elini sıkması ve poz vermek için ne yapacağını bilememesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere "Bu çocuğun annesi nerede?", "Neden Seda Sayan takıyor madalyayı ne alaka?", "Çocuk da çok cool", gibi yorumlar geldi.