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Haberler Galeri Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 21:37

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, meslektaşı Çağlar Ökten'le 2022 yılında dünyaevine girdi. Seda Sayan'ın yaptığı yeni paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ünlü sanatçının eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Çağlar Ökten'le birlikte dans yarışmasını izlemeye giden Seda Sayan, Artur Ökten'e birincilik madalyasını taktı. İşte Seda Sayan'ın o anları!

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında meslektaşı ve kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le dünyaevine girdi. Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden Artur Ökten adında bir oğlu var.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Dansa yeteneği ile dikkat çeken 13 yaşındaki Artur Ökten, katıldığı dans yarışmasında birinci oldu.

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Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Seda Sayan, üvey oğlunu izlemek için Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın davetlisi olarak organizasyona katıldı.

Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'in oğluna ödül! İşte Seda Sayan'ın o anları!

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Ünlü şarkıcı, yarışmada dans sporu Latin standart yarışmaları kategorisinde birinci olan Artur'a da madalyasını takdim etti.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!

Madalyanın takdim edildiği anlarda Seda Sayan'ın Artur'un elini sıkması ve poz vermek için ne yapacağını bilememesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere "Bu çocuğun annesi nerede?", "Neden Seda Sayan takıyor madalyayı ne alaka?", "Çocuk da çok cool", gibi yorumlar geldi.

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