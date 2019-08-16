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  • Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

ve boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

ve beş yıllık evliliğin ardından geçen hafta boşanmıştı. Chloe'nin, İrlanda'da yaşayan annesi haberi duyar duymaz soluğu 'da aldı. Çifti bir araya getirmek için çok uğraştı ama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu arada Chloe eski eşinin evindeki tüm eşyalarını topladı. Hemen ardından annesiyle kısa bir tatile çıktı. 43 yaşındaki Lucy Loughnan'nın güzelliği sosyal medyada dikkat çekti. Chloe ile annesini görenler anne kız olduklarına inanamadı. Chloe ile annesinin fotoğraflarını görenler anne kız değil de abla kardeş gibisiniz yorumları yaptılar. İşte Chloe Loughnan ve annesi…

Giriş Tarihi: 16.08.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 10:05
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

ve beş yıllık evliliğin ardından geçen hafta boşanmıştı. Chloe'nin, İrlanda'da yaşayan annesi haberi duyar duymaz 'a geldi. Chloe'nin annesini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Chloe'nin annesine olan benzerliği ve Chloe'nin annesinin genç olması takipçilerini çok şaşırttı. Chloe ve annesi sosyal medya paylaşımlarından büyük bir beğeni aldı.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

EMINA JAHOVIC

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

PELİN KARAHAN

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

AMİNE GÜLŞE

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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