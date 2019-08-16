Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanınca Chloe'nin annesi yalnız bırakmadı!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan beş yıllık evliliğin ardından geçen hafta boşanmıştı. Chloe'nin, İrlanda'da yaşayan annesi Lucy Loughnan haberi duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı. Çifti bir araya getirmek için çok uğraştı ama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu arada Chloe eski eşinin evindeki tüm eşyalarını topladı. Hemen ardından annesiyle kısa bir tatile çıktı. 43 yaşındaki Lucy Loughnan'nın güzelliği sosyal medyada dikkat çekti. Chloe ile annesini görenler anne kız olduklarına inanamadı. Chloe ile annesinin fotoğraflarını görenler anne kız değil de abla kardeş gibisiniz yorumları yaptılar. İşte Chloe Loughnan ve annesi…