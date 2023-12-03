Giriş Tarihi: 03.12.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 12:34

"Serenay da olsan göndermeli post atıyorsun" Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı eski aşkı Umut Evirgen'e mi?

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ayrılık sonrası çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen'in markajına alındı. Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmış, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı almıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, dün akşam Alina Boz ile nikah masasına oturdu. Umut Evirgen'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ise düğünün gerçekleştiği saatlerde yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Paylaşımında "Dünya yanarken ben" diyen Serenay Sarıkaya'ya yorum yağdı... İşte Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Umut Evirgen'e gönderme olarak yorumlanan paylaşımı...