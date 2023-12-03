Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi, Kıvanç Tatlıtuğ sahnede döktürdü | Video
Umut Evirgen ile Alina Boz'un 5 aylık birlikteliği kısa sürede nikah masasına taşındı. Ünlü çift dün akşam Halas Gemisi'nde mutluluğa 'Evet' dedi. Nikah sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Özellikle geceye güzel eşi Başak Dizer ile katılan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un şarkı söylediği anlar beğeni topladı. "10 parmağında 10 marifet" yorumları yapılan Kıvanç Tatlıtuğ sesi ile övgülerin odağı oldu. İşte Umut Evirgen ile Alina Boz'un düğününde sürpriz yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un alkış toplayan halleri.
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