Eski sevgilisi Umut Evirgen'in düğün gününde Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı video olay yarattı | Video
Eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile evlendiği gün ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Dünya yanarken ben" notuyla paylaştığı video, magazin dünyasına bomba gibi düştü.
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