Eski sevgilisi Umut Evirgen'in düğün gününde Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı video olay yarattı | Video

Eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile evlendiği gün ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Dünya yanarken ben" notuyla paylaştığı video, magazin dünyasına bomba gibi düştü.