Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

"BİRAZ TEDİRGİN OLDUM…"

Katıldığı etkinlikte gazetecilerin eviyle ilgili sorularını içtenlikle cevaplayan ünlü oyuncu, "İlk defa böyle bir şey yaptım ve ilk defa kendi evimi yaptım. Bir mimarla birlikte çalıştım, ilk defa böyle bir kara verdim. Evimde mutluyum! Biraz tedirgin olmadım da değil, özel hayatımı açmayı sevmiyorum biliyorsunuz" dedi.