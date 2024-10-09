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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!
Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:38

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı projeler ve reklamların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerden! Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin eviyle ilgili sorduğu soruya içtenlikle cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın eviyle ilgili verdiği o dikkat çeken açıklama!

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin kapak yıldızı oldu.

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

Ünlü oyuncu, evinin kapılarını ilk kez bu dergiye açtı.

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Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

MİLYON DOLARLIK EVİYLE GÜNDEME OTURMUŞTU

Milyon dolarlık evinin kapılarını açan ünlü oyuncu, gündeme oturdu.

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

"BİRAZ TEDİRGİN OLDUM…"

Katıldığı etkinlikte gazetecilerin eviyle ilgili sorularını içtenlikle cevaplayan ünlü oyuncu, "İlk defa böyle bir şey yaptım ve ilk defa kendi evimi yaptım. Bir mimarla birlikte çalıştım, ilk defa böyle bir kara verdim. Evimde mutluyum! Biraz tedirgin olmadım da değil, özel hayatımı açmayı sevmiyorum biliyorsunuz" dedi.

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin kapak yıldızı oldu.

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