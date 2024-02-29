Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:33
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı! İşte o kare...
Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu Bali tatilinde almıştı. Serenay Sarıkaya, Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi. Önceki gece Cahide Palazzo'da sahne alan Mert Demir, sahne öncesi sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sürprizi ile karşılaştı.Sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan Sarıkaya, Mert Demir sahneye çıktığı anlarda ise sahne sonuna kadar sevgilisini dinledi ve şarkılarına eşlik etti.