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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı! İşte o kare...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:33

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı! İşte o kare...

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu Bali tatilinde almıştı. Serenay Sarıkaya, Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi. Önceki gece Cahide Palazzo'da sahne alan Mert Demir, sahne öncesi sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sürprizi ile karşılaştı.Sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan Sarıkaya, Mert Demir sahneye çıktığı anlarda ise sahne sonuna kadar sevgilisini dinledi ve şarkılarına eşlik etti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali’den döner dönmez soluğu Mert Demir’in yanında aldı! İşte o kare...

Medcezir, Fi, Şahmaran ve son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her adımıyla adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali’den döner dönmez soluğu Mert Demir’in yanında aldı! İşte o kare...

Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu tatilde almıştı.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali’den döner dönmez soluğu Mert Demir’in yanında aldı! İşte o kare...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bali tatilinden kareleri hayranlarıyla paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali’den döner dönmez soluğu Mert Demir’in yanında aldı! İşte o kare...

Doğal ve makyajsız haliyle beğeni toplayan Sarıkaya ilk tatil paylaşımına ise, "Kendini sevmek" notunu düşmüştü.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! Bali’den döner dönmez soluğu Mert Demir’in yanında aldı! İşte o kare...

31 yaşındaki Sarıkaya, Bali'den döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldı.

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