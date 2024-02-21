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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:05

Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını da takipçilerine sundu. 31 yaşındaki ünlü isim doğal ve makyajsız haliyle beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya’dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy göstermişti. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya’dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Sarıkaya, katıldığı ödül törenine hem tarzı hem de itiraflarıyla damgasını vurmuştu.

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Serenay Sarıkaya’dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

Çıkışta soruları kısaca yanıtlayan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" demişti.

Serenay Sarıkaya’dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı.

Serenay Sarıkaya’dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı

AŞKA YEŞİL IŞIK

Ünlü oyuncu Demir'le aralarındaki aşk iddiaları için ise "Durun bakalım" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

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