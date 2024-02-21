Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
13:05
Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozları! Doğal haline beğeni yağdı
Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını da takipçilerine sundu. 31 yaşındaki ünlü isim doğal ve makyajsız haliyle beğeni topladı.