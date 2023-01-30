Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 13:35

Serenay Sarıkaya'dan kabarık aşk defterine olay gönderme! 'Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik'

Son olarak adını dijital bir platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisi ile duyuran Serenay Sarıkaya gün geçmiyor ki sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmasın. Aşklar, işleri, açıklamaları her zaman olay olan Serenay Sarıkaya bu defa telefon kılıfı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisindeki performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya telefon kılıfında yazılı olan kamyon arkası sözü ile gündem oldu. Serenay Sarıkaya, kabarık aşk defterine adeta gönderme yaptığı telefon kılıfı ile böyle poz verdi.