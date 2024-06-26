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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:00

Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

Son dönemin beğenilen ve takip edilen ünlü şarkıcısı Mert Demir, Harbiye Açıkhava'da bugün konser verdi. Mert Demir'i sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcıyı arkadaşlarıyla dinlemeye gelen Sarıkaya, sevgilisine bir de jest yaptı. Mert Demir'in resminin olduğu bir t-shirt giyen ünlü oyuncu, Demir'in şarkılarıyla dans etti. İşte Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir paylaşımları!

Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Mert Demir, bugün Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu.

Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Mert Demir'i sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcıyı arkadaşlarıyla dinlemeye gelen Sarıkaya, sevgilisine bir de jest yaptı.

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Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

ŞARKICININ RESMİNİN OLDUĞU T-SHİRT GİYDİ

Mert Demir'in resminin olduğu bir t-shirt giyen ünlü oyuncu, Demir'in şarkılarıyla dans etti.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya'nın dikkat çeken paylaşımı!

Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

YAPTIĞI JESTE SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sarıkaya, sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

İşte Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir paylaşımları!

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