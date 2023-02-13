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Haberler Galeri Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:28

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olurken deprem bölgesindeki hayvan dostlarımız için de mama yardımları yapılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler de yardıma koştu. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu.

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken deprem bölgesindeki hayvan dostlarımız için de mama yardımları yapılıyor.

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Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler de yardıma koştu. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.

Sertab Erener, Hatay'daki barınakta bulunan köpekleri sahiplendi | Video

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Asrın felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin üzerinden 8 gün geçti. Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber oldu. Ünlü isimlerden destekler gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da asrın felaketinde depremzedeler için harekete geçti.

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