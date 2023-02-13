Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:28

Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu! Sertab Erener hayvan dostlar için çiftlik kurdu!

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olurken deprem bölgesindeki hayvan dostlarımız için de mama yardımları yapılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler de yardıma koştu. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.