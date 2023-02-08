Video Magazin Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video
Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video

Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video

08.02.2023 | 19:55

Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kerem Bürsin, Türkiye’de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video 00:36
Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video 08.02.2023 | 19:55
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde | Video 02:43
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan off-road araçlarıyla deprem bölgesinde | Video 08.02.2023 | 13:32
Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin | Video 00:50
Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta'nın eşi çılgına döndü! "Allah belanızı versin" | Video 08.02.2023 | 10:16
Ceylan Birileri Kandırmış şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı… | Video 00:18
Ceylan "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı… | Video 04.02.2023 | 11:55
Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video 00:21
Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video 03.02.2023 | 12:30
Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmişti! Tedaviden aylar sonra yine böyle göbek attı! | Video 00:17
Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmişti! Tedaviden aylar sonra yine böyle göbek attı! | Video 02.02.2023 | 22:50
Mehmet Ali Erbil’den olay sözler! Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı! Hangi anlamda anlarsanız anlayın! | Video 08:46
Mehmet Ali Erbil'den olay sözler! "Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı! Hangi anlamda anlarsanız anlayın!" | Video 01.02.2023 | 16:47
Hadise sahnede kendinden geçti, dansıyla kendisine hayran bıraktı | Video 00:23
Hadise sahnede kendinden geçti, dansıyla kendisine hayran bıraktı | Video 01.02.2023 | 16:29
Neslihan Atagül’ün doğal halleri, hayranlarını mest etti | Video 00:22
Neslihan Atagül'ün doğal halleri, hayranlarını mest etti | Video 01.02.2023 | 16:27
Mine Tugay taytıyla amuda kalktı, görenler hayran kaldı | Video 00:19
Mine Tugay taytıyla amuda kalktı, görenler hayran kaldı | Video 01.02.2023 | 15:36
Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı: Bazen baştan başlamak | Video 00:47
Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası ilk adımlarını gözyaşlarıyla paylaştı: "Bazen baştan başlamak" | Video 31.01.2023 | 14:14
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten yeni evleri için avize baktı | Video 00:10
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten yeni evleri için avize baktı | Video 31.01.2023 | 11:56
6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında mahkemeden yayın yasağı | Video 02:08
6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında mahkemeden yayın yasağı | Video 30.01.2023 | 16:44
Ünlü sunucu Kadir Ezildi, anneannesini kaybetti | Video 01:00
Ünlü sunucu Kadir Ezildi, anneannesini kaybetti | Video 30.01.2023 | 13:15
Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuzda şov yaptı | Video 00:44
Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuzda şov yaptı | Video 30.01.2023 | 09:58
Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor | Video 02:12
Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor" | Video 29.01.2023 | 15:15
Özcan Deniz, İranlı eşi Samar Dadgar’la düğün görüntülerini paylaştı! Sen onların HAYIR’ı değil, benim EVET’imsin | Video 00:49
Özcan Deniz, İranlı eşi Samar Dadgar'la düğün görüntülerini paylaştı! "Sen onların HAYIR'ı değil, benim EVET'imsin" | Video 28.01.2023 | 10:27
Çağla Şıkel’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Nail Gönenli ile el ele görüntülendi | Video 02:13
Çağla Şıkel’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Nail Gönenli ile el ele görüntülendi | Video 28.01.2023 | 09:58
Ortalık karıştı! Mahsun Kırmızıgül’ün ’Prestij Meselesi’ filmi davasında kardeşler kavga etti | Video 00:45
Ortalık karıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmi davasında kardeşler kavga etti | Video 26.01.2023 | 16:58
Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla’nın kime benzediğini açıkladı! | Video 00:51
Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın kime benzediğini açıkladı! | Video 25.01.2023 | 14:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA