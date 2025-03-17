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Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 14:27

Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! "4 gün önce ameliyat oldum..."

Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çeken genç yetenek, Sibel Can'a benzetilmişti. Ancak bir süredir sessizliğe bürünen Naz Şenlendirici, yeni paylaşımıyla bu sessizliği bozdu. Meğer 4 gün önce sürpriz bir ameliyat geçirmiş… İşte detaylar!

Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! 4 gün önce ameliyat oldum...

Türk müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Şenlendirici'nin kızı, yeteneğiyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor.

Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! 4 gün önce ameliyat oldum...

Son zamanlarda sık sık konuşulan kızı Naz Şenlendirici babası ile birlikte konserde sahne almıştı.

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Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! 4 gün önce ameliyat oldum...

Kızının sahnedeki anlarını paylaşan Hüsnü Şenlendirici o anları "Su gibi" notuyla paylaştı.

Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! 4 gün önce ameliyat oldum...

Naz Şenlendirici "Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım" şarkısını okudu.

Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! 4 gün önce ameliyat oldum...

İşte izleyicilerden tam not alan Naz Şenlendirici'nin o performansı…

Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı | Video