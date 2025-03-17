Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
14:27
Sibel Can’a benzetilmişti… Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz şimdi bambaşka biri olacak! "4 gün önce ameliyat oldum..."
Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çeken genç yetenek, Sibel Can'a benzetilmişti. Ancak bir süredir sessizliğe bürünen Naz Şenlendirici, yeni paylaşımıyla bu sessizliği bozdu. Meğer 4 gün önce sürpriz bir ameliyat geçirmiş… İşte detaylar!