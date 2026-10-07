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Haberler Galeri Magazin Sihirli Annem'in Çilek'i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya'nın yeni imajı beğeni topladı
Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 11:51

Sihirli Annem'in Çilek'i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya'nın yeni imajı beğeni topladı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, bu kez görünümüyle gündeme geldi. Özkaya da son dönemin popüler kısa saç trendine uydu. Saçlarını kısaltarak tarzında değişikliğe giden oyuncu, yeni haliyle sosyal medyada ilgi topladı.

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Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Sihirli Annem'in unutulmaz karakterlerinden Çilek'e hayat veren Zeynep Özkaya, bu kez oyunculuğuyla değil, yenilenen tarzıyla gündeme geldi.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaşan Özkaya, saçlarını kısaltarak dikkat çekici bir değişime imza attı.

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Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Uzun süredir saç dökülmesi problemi yaşadığını belirten oyuncu, geçirdiği değişimin ardından saçlarının daha sağlıklı ve gür görünmesinden duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

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Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

"İLK DEFA SAÇIMI KÜT KESTİRDİM! "

Özkaya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İlk defa saçımı küt kestirdim! Resmen bambaşka bir insan oldum. Ama her şeyden önemlisi 2 senedir hiç göremediğim şu gür saç görüntüsü. Benim gibi yoğun bir saç dökülmeniz varsa ilk yapmanız gereken doktora gidip değerlerine baktırmak ve hızlıca takviyelere başlamak. Sonrasında da doğru saç ürünleri ile birlikte saçınızı düzenli olarak kestirmek."

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Saç bakımında doğru ürün seçiminin yanı sıra düzenli saç kesiminin de önemli olduğunu vurgulayan ünlü isim, yeni tarzıyla takipçilerinden beğeni topladı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

SAÇLARINI KISACIK KESTİREN BİR DİĞER İSİM İSE SEVDA DALGIÇ OLMUŞTU

2007-2012 yılları arasında ekranlara gelen 'Arka Sıradakiler' dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Ünlü oyuncu, ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" ifadelerini kullanmıştı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Ayrılık kararının ardından kısa süre içinde imajını değiştiren Dalgıç, yeni görünümüyle gündeme geldi. 'Arka Sıradakiler' döneminde sarı saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek kızıl tonlarına geçti.

Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! "İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız"

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sevda Dalgıç, gönderisine "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu ekledi.

Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç'ın yeni hali olay oldu! "Ayrılık yaradı" | Video

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Ünlü oyuncunun radikal imaj değişikliği kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Dalgıç'ın paylaşımının altına takipçileri tarafından "Çok yakışmış", "Ayrılık yaradı", "Boşanma sonrası kendini hemen yeniden yarattı" ve "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

İMAJ DEĞİŞTİREN BİR DİĞER İSİM İSE DERYA ULUĞ OLDU

"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ, sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Uzun yıllardır müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, sevgilisiyle müzik çalışmalarında da birlikte yer alıyor. İkilinin dinleyiciler tarafından yakından tanınan "Yansıma" şarkısındaki iş birliği de dikkat çekiyor. Uzun süren birlikteliklerini nişanla taçlandıran ve evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen çift, bu kez Derya Uluğ'un imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Derya Uluğ, kısa süre önce sarıya boyattığı saçlarında bir kez daha değişikliğe gitti. Uzun saçlarını geride bırakan ünlü şarkıcı, kısa ve küt kesimiyle objektiflerin karşısına çıktı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Yeni imajıyla dikkat çeken Uluğ, saçlarını kestirme fikrini uzun zamandır aklında tuttuğunu söyledi. Şarkıcının yeni tarzı, görenlerden de büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı
Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

DEMET ÖZDEMİR DE SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuştu.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar geldi.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

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