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Sihirli Annem'in Çilek'i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya'nın yeni imajı beğeni topladı
Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 11:51
Sihirli Annem'in Çilek'i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya'nın yeni imajı beğeni topladı
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, bu kez görünümüyle gündeme geldi. Özkaya da son dönemin popüler kısa saç trendine uydu. Saçlarını kısaltarak tarzında değişikliğe giden oyuncu, yeni haliyle sosyal medyada ilgi topladı.