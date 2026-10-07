Sihirli Annem’in Çilek’i de kısa saç trendine uydu! Oyuncu Zeynep Özkaya’nın yeni imajı beğeni topladı

"İLK DEFA SAÇIMI KÜT KESTİRDİM! "

Özkaya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İlk defa saçımı küt kestirdim! Resmen bambaşka bir insan oldum. Ama her şeyden önemlisi 2 senedir hiç göremediğim şu gür saç görüntüsü. Benim gibi yoğun bir saç dökülmeniz varsa ilk yapmanız gereken doktora gidip değerlerine baktırmak ve hızlıca takviyelere başlamak. Sonrasında da doğru saç ürünleri ile birlikte saçınızı düzenli olarak kestirmek."