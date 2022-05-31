Giriş Tarihi: 31.05.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 18:30

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

Son Dakika: 'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Soral, bugün anne oldu. İsmail Demirci le mutlu bir evliliği olan Hande Soral, bugün oğlu Ali'ye kavuştu. 35 yaşında ilk bebeğini kucağına alan Hande Soral'dan son olarak çok özel hamilelik pozları gelmişti. Doğumdan sonra ilk paylaşım bugün Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral bugün ilk kez yeğeniyle fotoğraf paylaştı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Bensu Soral, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" ifadelerini kullandı. İşte merakla beklenen o fotoğraf!