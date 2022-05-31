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Haberler Galeri Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 18:30

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

Son Dakika: 'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Soral, bugün anne oldu. İsmail Demirci le mutlu bir evliliği olan Hande Soral, bugün oğlu Ali'ye kavuştu. 35 yaşında ilk bebeğini kucağına alan Hande Soral'dan son olarak çok özel hamilelik pozları gelmişti. Doğumdan sonra ilk paylaşım bugün Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral bugün ilk kez yeğeniyle fotoğraf paylaştı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Bensu Soral, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" ifadelerini kullandı. İşte merakla beklenen o fotoğraf!

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

Ünlü oyuncu Hande Soral, ilk çocuğunu bugün kucağına aldı.

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu evliliği olan Hande Soral'dan müjdeli haber bugün geldi.

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Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci oğullarına Ali ismini koydu.

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral bugün oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.

YEĞENİYLE İLK KEZ POZ VERDİ!

Bensu Soral, yeni doğan yeğeniyle poz verdi.

Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye bugün kavuşmuştu! Hande Soral’ın kız kardeşi Bensu Soral’dan yeğeniyle ilk paylaşım geldi!

BENSU SORAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: RESMİYETE DÖKÜLDÜ

Duygusal bir paylaşımda bulunan Soral fotoğrafın hemen altına, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" notunu ekledi.

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