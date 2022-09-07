Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:03

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış hayranlarını heyecan sarmıştı. Magazin gündemine son dakika düşen haber ise şarkıcı Hadise'nin sevenlerini üzdü. 36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışı ve evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere poz vermesi, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...