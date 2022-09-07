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Haberler Galeri Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:03

Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış hayranlarını heyecan sarmıştı. Magazin gündemine son dakika düşen haber ise şarkıcı Hadise'nin sevenlerini üzdü. 36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışı ve evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere poz vermesi, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

İlişkilerini evlilikle taçlandıran Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftine nazar mı değdi? Magazin kulisleri ayrılık iddiası ile sarsıldı!

Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

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Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Son dakika: Magazin kulislerine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz mi var? Yüzük çıktı!

Hadise yüzüğü çıkardı

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.

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