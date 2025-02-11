Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:34
Atlas'ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin'nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamışlardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ikiliye birçok tebrik mesajı yağmıştı. Şimdilerde taze baba olmanın heyecanını yaşayan Cansel Elçin'in oğluyla olan videosu ses getirdi. Başarılı oyuncunun yorgun halleri gözlerden kaçmadı...