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Haberler Galeri Atlas'ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin'nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:34

Atlas'ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin'nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamışlardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ikiliye birçok tebrik mesajı yağmıştı. Şimdilerde taze baba olmanın heyecanını yaşayan Cansel Elçin'in oğluyla olan videosu ses getirdi. Başarılı oyuncunun yorgun halleri gözlerden kaçmadı...

Atlas’ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin’nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

Atlas’ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin’nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

İkili, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Atlas’ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin’nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Atlas’ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin’nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bebeklerine kavuştu.

Atlas’ı omzunda uyuttu... Oyuncu Cansel Elçin’nin bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı!

"HOŞ GELDİN ATLAS"

Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu. Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı

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